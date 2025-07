In città se ne parla a bassa voce, nei bar come nei gruppi WhatsApp, o – più spesso – nascosti dietro una tastiera. La nuova tendenza di intitolare piazze, edifici pubblici, belvederi e spazi di svago a vittime di violenza o a persone prematuramente scomparse sta alimentando un dibattito che molti faticano a esprimere ad alta voce, per timore di apparire insensibili o, peggio, disumani.

Eppure la questione esiste. E non si può liquidare con il semplice richiamo alla “memoria” o al “dolore”. Perché la toponomastica – quella cosa apparentemente tecnica fatta di nomi e cartelli stradali – è in realtà un riflesso culturale di una città. Racconta chi siamo, dove vogliamo andare, quali simboli vogliamo lasciare ai nostri figli.

Ecco allora che intitolare un solarium affacciato sul mare, in piena zona turistica, a una giovane vittima di femminicidio, seppur animati dalle migliori intenzioni, finisce per sollevare più di un interrogativo. È giusto che i luoghi di bellezza, di svago, di condivisione, parlino di morte e dolore? È corretto, in una città che vive (o dovrebbe vivere) anche di turismo e immagine, trasformare ogni spazio pubblico in un memoriale?

La memoria è fondamentale, e nessuno può o deve negarlo. Così come è giusto sostenere i familiari delle vittime, evitare l’oblio, tenere alta la guardia contro ogni forma di violenza. Ma è altrettanto doveroso interrogarsi su quale linguaggio pubblico stiamo scegliendo, su quale atmosfera culturale stiamo costruendo nei nostri spazi.

In questo contesto, anche la recente notizia dell’intitolazione del parcheggio pluripiano di via Empedocle e via Pietro Nenni a Gianni Tuttolomondo, già consigliere e assessore comunale, solleva riflessioni. Nulla da eccepire sulla figura dell’ex amministratore, apprezzato per il suo impegno sul fronte dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Ma anche in questo caso ci si chiede se una struttura urbana, nata per servire la viabilità e il turismo, debba diventare luogo della memoria. E se questa scelta sia condivisa dalla collettività o decisa da pochi.

Agrigento, come tante altre città, sembra ogni giorno più affollata di lapidi simboliche, di dediche postume, di totem della sofferenza. Il rischio – molto concreto – è che l’eccezione diventi regola e che la città perda il suo respiro, il suo slancio vitale, la sua capacità di guardare avanti.

E allora forse è il momento di fermarsi un attimo. Non per cancellare, non per dimenticare. Ma per distinguere i contesti, i luoghi, i momenti. Un viale della memoria può (e deve) esistere. Ma non tutto deve diventare lutto. Non ogni luogo di incontro può trasformarsi in un simbolo di morte.

C’è bisogno di più equilibrio, meno fretta, meno emotività. E forse anche di un pizzico di buon senso. Perché una città viva non è solo quella che ricorda. È anche quella che sa scegliere come farlo, senza trasformare ogni angolo in un epitaffio.

