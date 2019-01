Un uomo è stato travolto da un furgone, mentre stava attraversando la strada. L’incidente stradale si è verificato al Villaggio Mosè.

Immediati i soccorsi. L’uomo è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio. Qui è stato preso in cura dai medici. Ha riportato diverse escorazioni e fratture ma non è in pericolo di vita.