Agrigento investe sulla mobilità sostenibile (VIDEO)

Box per bici alle stazioni di Agrigento: rimodulato e messo in gara il progetto.

Progetto per offrire ai pendolari dei box dove parcheggiare e noleggiare la bici in sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nel lido di San Leone.

Agrigento si apre a nuovi orizzonti e aspira a diventare Smart. È stata bandita ieri la gara per la realizzazione di stazioni per biciclette elettriche. Non un semplice progetto di bike sharing ma qualcosa di più evoluto: in quattro punti strategici della città verranno installati dei box all’interno dei quali sarà presente del personale che si occuperà dell’assistenza e di dare indicazioni sull’utilizzo dei mezzi, che necessiteranno di cura, disinfezione e manutenzione.

I tempi di realizzazione dei lavori sono stimati in circa 90 giorni mentre il relativo bando parte da una base d’asta di 187.000 euro. Cosi la città farà un primo passo per diventare Smart: questo è solo il primo dei progetti che l’amministrazione Miccichè ha in cantiere per lo sviluppo della mobilità sostenibile.