In una recente intervista, l’Assessore allo Sport del Comune di Agrigento, Gerlando Piparo, ha fatto il punto sulla situazione attuale e futura degli impianti sportivi della città. Con un entusiasmo palpabile, Piparo ha condiviso importanti dettagli sui progetti in corso e sulle ambizioni che guidano l’azione amministrativa.

“La palestra distrettuale rappresenta un importante progetto per la promozione dell’attività sportiva all’interno della nostra comunità,” ha affermato Piparo, sottolineando l’impegno del Comune nel fornire uno spazio moderno ed attrezzato per le scuole e le attività sportive locali. Il progetto mira a offrire un ambiente accogliente e stimolante per cittadini di tutte le età, promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

Una delle strategie chiave per garantire il successo della palestra distrettuale è l’idea di affidare la gestione della struttura a operatori privati attraverso un bando pubblico. Riguardo a questa scelta, l’Assessore ha dichiarato: “Questo approccio ci consente di garantire una gestione efficiente e professionale della struttura, offrendo al contempo una vasta gamma di opportunità sportive ai nostri cittadini. La collaborazione con operatori privati può portare innovazione, varietà di programmi e una gestione più flessibile.”

Nel corso dell’intervista, Piparo ha anche toccato il tema dello stadio Esseneto, un’iconica struttura sportiva nella città. “Attualmente stiamo lavorando per migliorare e modernizzare le sue strutture,” ha svelato l’Assessore, evidenziando l’impegno del Comune nel creare un ambiente all’avanguardia per atleti e spettatori. Questi sforzi non solo aumenteranno l’appeal dello stadio, ma contribuiranno anche allo sviluppo complessivo del territorio attraverso eventi sportivi di alto livello.

La piscina comunale, un altro importante luogo di ritrovo per gli amanti dello sport e del benessere fisico, non è stata dimenticata. “Stiamo lavorando per ristrutturare e modernizzare la piscina al fine di fornire un ambiente sicuro e confortevole per gli utenti,” ha spiegato Piparo. L’obiettivo è quello di creare uno spazio accogliente dove le famiglie e gli individui possano godere di attività acquatiche, contribuendo a promuovere uno stile di vita sano in tutta la comunità.

L’intervista con l’Assessore allo Sport Gerlando Piparo rivela una visione chiara e ambiziosa per il futuro sportivo di Agrigento. Le iniziative in corso e i progetti pianificati promettono di rendere la città un centro di attività sportive e di benessere, con strutture all’avanguardia e opportunità per cittadini di tutte le età. Con questo impegno costante per la salute e il benessere, Agrigento si posiziona come una comunità che investe nel futuro attraverso lo sport.