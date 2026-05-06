Agrigento intitola un largo all’avvocato Giuseppe Grillo
Un luogo della città porterà il nome dell’avvocato e giurista Giuseppe Grillo. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha infatti annunciato la cerimonia ufficiale di intitolazione del largo dedicato al professionista agrigentino, in programma sabato 16 maggio alle ore 10:30, nello spazio antistante la Chiesa di San Giuseppe.
L’iniziativa coincide con il ventesimo anniversario della scomparsa dell’avvocato Grillo, figura stimata nel panorama giuridico cittadino. Alla cerimonia prenderanno parte le istituzioni del territorio e rappresentanti del mondo civile e professionale.
L’intitolazione rappresenta un momento di memoria e riconoscimento per il contributo umano e professionale lasciato da Giuseppe Grillo alla comunità agrigentina.
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