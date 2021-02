Agrigento infila l’ottava, domato anche il Bologna Basket

Fortitudo formato Super 8. Al PalaMoncada sconfigge Bologna 89 a 77

Ancora una vittoria, l’ottava consecutiva, per la Fortitudo Agrigento che nell’anticipo delle 12,30 doma anche Bologna, consolidando la testa della classifica. Inizio di gara scoppiettante con Bologna e Agrigento avanti punto a punto. Al PalaMoncada si vede una bella pallacanestro ma a metà partita è la squadra di casa a scappare via. Al rientro dalla pausa c’è solo Agrigento, Bologna fatica sia in attacco che in difesa e la squadra di Catalani arriva al massimo vantaggio di + 23 – 86-63 a metà dell’ultima frazione. Finisce 89 -77 con Veronesi, Rotondo, Saccaggi e Grande. Prossima sfida con Bernareggio.

di Michele Bellavia

Da Bologna a Bologna. Proprio nella città delle due torri, lo scorso 7 gennaio, era iniziato il ciclo vincente della Fortitudo Agrigento che – aggiudicandosi anche la sfida del ritorno con il punteggio di 89 a 77 – continua la sua marcia inarrestabile e conquista l’ottava vittoria consecutiva. Per i biancazzurri di Michele Catalani quattro giocatori in doppia cifra. Prova maiuscola di Rotondo (20 punti, 12 rimbalzi e 27 di valutazione), di Veronesi (19 punti), di Saccaggi (17) e Grande (14), mentre Chiarastella è il solito predatore d’area con 11 rimbalzi. Per gli ospiti è la quarta sconfitta di fila nonostante i 18 di Conti, i 12 punti di Beretta e gli 11 di Fin, Graziani e Fontecchio. Agrigento è saldamente in vetta a quota 20 punti. Quintetto standard per coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; coach Rota risponde con Guerri, Graziani, Conti, Fin, Beretta. Subito grande intensità con Bologna che parte a razzo con il 9 a 2 che stordisce Agrigento. I biancazzurri ci mettono un po’ a carburare, mentre i rossoblù hanno la mano calda dall’arco guidati dal bomber Conti. Ogni tentativo di riacciuffare gli ospiti non va a buon fine e sulla tripla del 19 a 12 messa a segno da Fontecchio, coach Catalani chiama timeout. La reazione è immediata e Agrigento rientra subito impattando a quota 22, anche se lo sprint finale premia i felsinei che si aggiudicano la prima frazione (27 – 22). Nel secondo quarto, Agrigento alza l’intensità difensiva e colpisce in contropiede: 5 punti consecutivi di Cuffaro riducono lo svantaggio ad un solo possesso (31 – 33), avviando la veemente rimonta dei biancazzurri che mettono la freccia e sorpassano grazie a Rotondo e Veronesi; lo sprint finale premia ulteriormente i padroni di casa che raggiungono il massimo vantaggio (+10) e chiudono 48 a 38.

Il rientro sul parquet è caratterizzato da una maggiore ruvidità; si segna poco e si spendono tanti falli ma Agrigento è più lucida e ne approfitta per allungare e chiudere la frazione con un buon margine (69 – 51). Nell’ultimo quarto, una pioggia di triple di Cuffaro e Grande spacca definitivamente il match (+20) mettendo i titoli di coda alla partita fino all’epilogo finale (89 – 77).

Il calendario, adesso, riserva l’ultimo derby di stagione contro la Fidelia Torrenova penultimo appuntamento della regular season.

Moncada Energy Group Agrigento – Bologna Basket 2016 89-77 (22-27, 26-11, 21-13, 20-26)

Moncada Energy Group Agrigento: Paolo Rotondo 20 (8/14, 0/0), Giovanni Veronesi 19 (6/11, 2/7), Andrea Saccaggi 17 (2/6, 3/7), Alessandro Grande 14 (3/4, 2/5), Albano Chiarastella 8 (4/9, 0/2), Giuseppe Cuffaro 8 (1/2, 2/2), Cosimo Costi 2 (1/1, 0/1), Andrea Tartaglia 1 (0/0, 0/0), Giovanni Ragagnin 0 (0/2, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/1, 0/1), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Paolo Rotondo 12) – Assist: 17 (Andrea Saccaggi 8)

Bologna Basket 2016: Alberto Conti 18 (3/7, 3/5), Eugenio Beretta 12 (6/12, 0/2), Gabriele Fin 11 (1/1, 3/5), Andrea Graziani 11 (5/7, 0/1), Luca Fontecchio 11 (3/7, 1/4), Andrea Bianco 9 (1/2, 1/3), Lorenzo Guerri 5 (0/1, 0/2), Stefano Costantini 0 (0/1, 0/0), Tommaso Felici 0 (0/0, 0/0), Joel Myers 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Eugenio Beretta 15) – Assist: 15 (Alberto Conti 4)