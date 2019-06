Agrigento, incontro con il sindaco Firetto per la questione contrattisti del municipio

Le emergenze e il taglio attività di integrazione di tutti i precari sarà in discussione domani alle 11 ad Agrigento con il sindaco Calogero Firetto.

L’incontro è stato chiesto e programmato col segretario Usb Aldo Mucci per chiarire le motivazioni alla sofferenza del bilancio consuntivo che causerà la minaccia di tagli importanti soprattutto nei confronti del personale a tempo determinato.

La segretaria provinciale Sabrina Turano ci conferma inoltre che si affronterà la tematica sul fronte della stabilizzazione che si prolunga oltremodo nonostante le agevolazioni rese grazie alla riforma Madia.

La Resais (che è una agenzia privata sorta come contenitore per la ricollocazione di personale dopo il fallimento di imprese) risulta – secondo la Turano – un metodo discutibile e non compatibile con la Pubblica amministrazione e comporta delle variazioni contrattuali non trascurabili.

L’incontro richiesto dovrebbe chiarire queste sofferenze nei confronti del personale a tempo determinato in riferimento alle procedure di assunzione di cui vi è già un iter in corso. Sono in molti ad attendere le ultime novità da parte della Funzione pubblica e/o emendamenti parlamentari insieme a molti enti pubblici. La segretaria Turano che è segretario provinciale per la Usb (Unione sindacati di base) aggiunge che l’incontro è volto alla tutela delle specificità acquisite.

Per la categoria dei Vigili urbani è prevista la possibilità integrativa Cds (codice della strada) che fa parte della regolamentazione del codice della strada e che garantisce la presenza assicurando i servizi di Pubblica Sicurezza e di Polizia giudiziaria.