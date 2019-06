Agrigento, incidente sul lavoro, operaio colpito da scossa elettrica

Un operaio di Girgenti Acque, il gestore del sistema idrico integrato della provincia di Agrigento, è stato vittima di un incidente sul lavoro mentre era all’opera in lavori di manutenzione a un impianto fognario, in contrada Esachimento, in territorio di Favara.

L’uomo, 35 anni, di Porto Empedocle, è stato colpito da una forte scossa elettrica che ne ha causato il ricovero presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Sembra che l’operaio, comunque, non sia in pericolo di vita.

Del fatto si stanno occupando i Carabinieri della Tenenza di Favara che stanno effettuato delle verifiche sulla vicenda.