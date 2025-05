Si ferma al distributore di carburante per fare rifornimento e all’improvviso si scatena un incendio e muore carbonizzata. È successo tra Agrigento e Favara alla stazione di servizio Lukoil. Il rogo è divampato davanti alla colonnina del self service. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, subito accorsi, hanno trovato a terra una persona carbonizzata e l’auto in fiamme. Quasi sicuramente si tratta di un incidente mentre stava mettendo la benzina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp