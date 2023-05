Agrigento, incendio devasta officina. VIDEO

Un incendio, le cui cause sono da accertare, ha devastato una officina meccanica, nella zona di via Manzoni, nel quartiere del Campo sportivo, ad Agrigento. I vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti hanno evacuato una vasta area, comprese alcune vicine palazzine. Per fortuna all’interno dell’officina non c’erano persone. E’ deflagrata anche una bombola di gas. Super lavoro per i pompieri accorsi con più autobotti. Dopo ore sono riusciti a spegnere le fiamme. Le cause del rogo non sono ancora chiare.