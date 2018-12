Agrigento, inagurata la nuova sede del giornale La Sicilia

Libero Consorzio: Studenti di Alternanza Scuola Lavoro visitano la nuova sede del giornale La Sicilia

Continuano le attività di Alternanza Scuola Lavoro nel Settore URP e Stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Alcuni studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento che svolgono il progetto “Fuoriclasse” nell’ex Provincia, hanno visitato la nuova sede del giornale La Sicilia redazione di Agrigento che è stata inaugurata, oggi pomeriggio, alla presenza del direttore del prestigioso quotidiano, Antonello Piraneo e delle massime autorità cittadine. A benedire la nuova sede è stato il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento.

Come funziona la redazione di un giornale? Come si individuano le notizie da pubblicare? Quale percorso formativo bisogna svolgere per diventare giornalisti?

Sono state queste alcune delle domande che gli studenti hanno posto al capo servizio della redazione di Agrigento, Dario Broccio,

Nel corso della visita è stato anche spiegato come è strutturata una redazione locale, come avviene la raccolta delle notizie, come si imposta un menabò e, infine, l’invio delle pagine alla redazione centrale che confeziona il giornale e lo consegna alle edicole.

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è finalizzato ad arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici, favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali e realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro.

Un progetto ambizioso che scaturisce dalla esigenza di attuare, in linea con le direttive della legge sulla “buona scuola” percorsi di alternanza “scuola – lavoro”, come occasione di crescita formativa per gli studenti e di incontro tra l’offerta nel