Agrigento, in scena “Shakespeare Vs Cervantes”: spettacolo voluto da Gaetano Aronica

Lo spettacolo “Shakespeare Vs Cervantes (la Volpe e il Leone), regia di Stefano Reali, con Giuseppe Zeno, Ruben e Mariano Rigillo, da me fortemente voluto al Teatro Pirandello in anteprima assoluta in Sicilia in questa versione (farà una grande tournée la stagione prossima) oltre a rientrare nella politica culturale del teatro d’innovazione, dopo il clamoroso successo di “We can be Heroes”, fiore all’occhiello della Fondazione, contiene una importantissima novità artistica per la prima volta nella storia del teatrola protagonista femminile è una delle attrici più brave ed importanti del Teatro Pirandello, formatasi nei laboratori da me diretti in questi anni, protagonista di Luna pazza, Vestire gli ignudi e We can be heroes, le tre produzioni della Fondazione.

Ad affermarlo è Gaetano Aronica, che aggiunge:

È la prima volta che succede una cosa del genere! Una nostra attrice dopo regolare provino a Roma, misuratasi con la concorrenza nazionale, viene scelta e torna nel nostro teatro con uno spettacolo ospite così importante! Lei è la nostra bella e brava Silvia, Silvia Frenda. Ne siamo particolarmente orgogliosi. Credo che ci siano grossi elementi di fascino e novità. Sarei felice di avervi a teatro e anche che seguiate questa straordinaria avventura che ci vede ancora una volta protagonisti e che ci emoziona perché conferma che i nostri investimenti sul territorio sono di altissima qualità e stanno firmando artisti di alto livello”.