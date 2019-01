Agrigento, in scena al teatro Pirandello “Sorelle Materassi” tratto dal capolavoro di Aldo Palazzeschi

Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio

al Teatro Pirandello di Agrigento

“SORELLE MATERASSI” con Lucia Poli , Milena Vukotic e Marilù Prati.

Primo spettacolo del nuovo anno per la stagione teatrale del “Pirandello” di Agrigento: sabato 19, alle ore 20.30, e domenica 20 gennaio, alle ore 17, va in scena “Sorelle Materassi”, tratto dal capolavoro di Aldo Palazzeschi, nel libero adattamento di Ugo Chiti, per la regia di Geppy Gleijeses, con Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati.

L’opera vede per protagoniste le sorelle Teresa e Carolina Materassi, due ricamatrici cinquantenni che, grazie ad una vita di rinunce, hanno acquisito una posizione di prestigio presso la buona società fiorentina. Con loro vive la sorella minore, Giselda, riaccolta in casa dopo un fallito matrimonio con un nobile dissoluto. L’equilibrio familiare viene sconvolto dall’arrivo di Remo, figlio di una quarta sorella: bello, spiritoso e pieno di vita, il giovane approfitta dell’affetto e delle cure delle zie più anziane per soddisfare tutti i suoi capricci, spendendo più di quanto le zie guadagnino. Giselda è l’unica a rendersi conto della situazione, ma i suoi avvertimenti rimangono inascoltati. Per soddisfare le richieste di Remo, Teresa e Carolina spendono tutti i loro risparmi e si indebitano al punto di dover vendere la casa e i terreni ereditati dal padre.

I biglietti sono in vendita al botteghino da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, o un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni al costo di euro 23 per la platea o per la prima fila palchi e di euro 18 per la seconda fila palchi).