Agrigento, in programma il primo congresso provinciale #diventera’bellissima

Domenica 17 Febbraio 2019 alle ore 16 presso il Grand Hotel Mosè di Agrigento si terrà il primo congresso provinciale del movimento politico #diventera’bellissima, presieduto dal coordinatore regionale del movimento on. Giuseppe Catania.

Il tesseramento in provincia di Agrigento ha già portato allo straordinario risultato di coinvolgere circa 1000 cittadini nell’attività politica del movimento. Durante il congresso, l’assemblea provinciale eleggera’ sia il coordinamento provinciale che i delegati che andranno a comporre l’asssemblea regionale in vista del Congresso Regionale che si terrà a Catania domenica 24 Febbraio. Al congresso parteciperà l’on. Giusi Savarino, già componente della precedente cabina di regia del movimento, membro dell’assemblea regionale del movimento e Presidente della IV Commissione legilativa Ars, Ambiente territorio e mobilità.