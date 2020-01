Assemblea annuale della sezione di Agrigento dell’Associazione provinciale della stampa, convocata per domenica 26 gennaio presso il coworking “Immagina” di via Cesare Battisti n. 9 (2° piano), Agrigento, alle ore 9 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione. I punti all’ordine del giorno sono: Relazione annuale del segretario; Approvazione bilancio; Elezione della Segreteria; Varie ed eventuali.