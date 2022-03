Agrigento in piazza per la pace in Ucraina, venerdì manifestazioni degli studenti

Si moltiplicano le iniziativa in sostegno del popolo che sta subendo il violento attacco dell’esercito russo di Vladimir Putin. La rete degli studenti di Agrigento ha annunciato una manifestazione per il prossimo 4 marzo. Alle nove il ritrovo a Villa Bonfiglio (di fronte al Monumento ai Caduti). Dopo un breve discorso introduttivo, partirà il corteo che si dirigerà verso piazza Pirandello, ed una volta giunti in loco verrà depositata una bandiera della pace. Previsti gli interventi dei rappresentanti delle scuole e delle associazioni partecipanti. Alle 17 ritrovo in piazza Pirandello (davanti al comune) e inizio delle Fiaccolata per la Pace, che coinvolge tutte le categorie sociali, i gruppi folkloristici e le parrocchie del territorio, con invito alla partecipazione a rappresentanze delle autorità locali. Al termine del percorso (monumento ai caduti), in un momento di comunione ognuno deposita al suolo la propria candela, osservando poi un minuto di silenzio per le vittime innocenti del conflitto.