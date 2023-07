Alle 13 in punto il simulacro di San Calogero è uscito dal Santuario per la seconda domenica di festa e come da tradizione, portato in processione a spalla dai devoti portatori per le vie del centro cittadino. Ed è stato un altro bagno di folla. Rispetto a domenica scorsa, non si è registrata nessuna contestazione dei fedeli e la vara, dopo una breve sosta sul sagrato, è riuscita a salire senza particolari problemi, sotto un sole cocente e tra gli applausi dei fedeli.

Durante il percorso c’è stata qualche violazione del divieto di salire sulla statua per abbracciarla e baciarla. Un paio di casi in tutto. Il santuario questa mattina era stato aperto già alle prime luci dell’alba. Alle 9 e 30 dall’Addolorata è partita la processione offertoriale a base di prodotti della terra e lavori artigianali e corteo dei devoti portatori e fedeli seguiti da carretti siciliani, motoApe parate e tammurinara, con arrivo al viale della Vittoria.