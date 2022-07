Agrigento, in dotazione alle volanti arriva il taser



Conferenza stampa, questa mattina, alla Questura di Agrigento per presentare la novità, con contestuale avvio all’utilizzo del taser, la pistola a impulsi elettrici. Il questore Rosa Maria Iraci ha spiegato che la pistola da lunedì 18 luglio sarà in dotazione ai poliziotti della sezione Volanti della Questura, successivamente l’apparecchio sarà consegnato anche ai Commissariati dislocati in provincia. Sempre la prossima settimana il taser sarà anche in dotazione all’Arma dei carabinieri, e alla Guardia di finanza.