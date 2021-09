Giovanni Di Maida saluta Forza Italia ed entra in Fratelli d’Italia

Il vice Presidente del Consorzio Universitario, ed ex Presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Di Maida entra in Fratelli d’Italia.

L’adesione è stata ufficializzata, questa mattina, nel corso di un incontro tra lo stesso Giovanni Di Maida ed il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano, tenutosi presso la sede provinciale del partito.

“L’adesione di Giovanni Di Maida a Fratelli d’Italia – ha dichiarato Pisano – è molto importante per il grande contributo che potrà dare in termini di esperienza politica e riconosciute capacità amministrative che ci agevolerà, ancor di più, nel processo di crescita e radicamento in tutti i comuni della provincia.

Con grande entusiasmo, a nome mio e della dirigenza provinciale, gli do il benvenuto nella nostra grande famiglia”.

Questo il commento di Giovanni Di Maida: “Credo che valga la pena impegnarsi in un partito che oggi vuole seriamente affrontare le sfide sui temi dello sviluppo del territorio legato al turismo, ai beni culturali, alle infrastrutture e ad una maggiore capacità gestionale del bene comune

Ancora una volta la Sicilia e la provincia di Agrigento vengono considerate una zavorra e nella ripartizione del Revovery Fund avranno poco o nulla, anche per colpa di una classe parlamentare nazionale in posizione di eterna svendita ed incapace di incidere sul PNRR, con il risultato che il grosso dei finanziamenti finirà al centro-nord e con la conseguenza che i progetti di realizzazione di aeroporto, strade e infrastrutture nella nostra provincia rimarranno al palo.

Fratelli d’Italia, occorre dirlo, è stato l’unico che si è opposto al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ritenendolo non coerente con i criteri di assegnazione dei fondi stabiliti dall’Unione Europea”.

Intanto Forza Italia registra altre adesioni, tratte, soprattutto, dal panorama giovanile.

Altre adesioni a Forza Italia agrigentina, tratte, soprattutto, dal panorama giovanile, sempre più motivato a concorrere concretamente a sostegno dei progetti di sviluppo del territorio. A Forza Italia ha aderito Nunzio Circo, 21 anni, di Casteltermini, già candidato al consiglio comunale con la lista “Uniti per Casteltermini – Nicastro sindaco”, vice presidente dell’Associazione Vespa Club, e da sempre animatore di diverse iniziative sociali e ricreative a Casteltermini. Circo si affianca pertanto all’assessore ai Lavori pubblici e consigliere comunale, Fabio Catalano, coordinatore di Forza Italia a Casteltermini.

“L’adesione del giovane amico Nunzio Circo rappresenta per Forza Italia un valore aggiunto di entusiasmo e di voglia di fare, che sono da sempre tratti caratteristici dei più giovani, e di cui la politica ha bisogno. E ciò testimonia che è anche, e soprattutto, sui giovani che intendiamo puntare per ampliare non solo il radicamento territoriale di Forza Italia ma anche le capacità di proposte politiche e amministrative a vantaggio delle realtà locali”.

Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, il commissario provinciale Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore Zambuto, rispondono a Di Maida.