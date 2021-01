Agrigento, il sindaco: “tante zone sono tornate illuminate”

“ Tante zone di Agrigento sono tornate illuminate e la cittadinanza mi fa avere note di soddisfazione da varie parti del centro e della periferia. Lo dice il sindaco di Agrigento, Franco Micciche’, che continua: “da quando mi sono insediato ho ricevuto diverse segnalazioni di problemi legati all’illuminazione pubblica. Recentemente ho incaricato l’impresa che gestisce il servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica di farmi un report della situazione e di cominciare ad eliminare le criticità sia in centro che in tutti i quartieri della città. L’ultima in ordine di tempo mi è arrivata oggi da via Foderà. Una abitante mi ha fatto sapere che era da quasi 18 mesi che sollecitava per avere illuminato un tratto di scala che era diventato un gabinetto pubblico. Stamattina, dopo avere visto i tecnici al lavoro, ha voluto mandarmi un messaggio di ringraziamento dicendo che questo è quello che deve fare un sindaco, ascoltare le esigenze dei suoi cittadini.”