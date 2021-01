Agrigento, il sindaco: Scende sensibilmente il numero di persone in trattamento Covid

Scende sensibilmente il numero di persone in trattamento Covid in quest’ultimo giorno di gennaio. I positivi totali nella nostra città oggi sono 122 con tre nuovi casi di persone contagiate. I guariti sono invece 15. Sei sono ricoverati al San Giovanni di Dio. Uno in terapia intensiva e cinque in degenza ordinaria Covid.116 sono in trattamento domiciliare. Domani, come sappiamo, torniamo in zona arancione e riaprono le scuole. Raccomando a tutti i miei concittadini la massima attenzione, se non vogliano che la curva dei contagi ritorni a salire e dobbiamo ritornare in zona rossa chiudendo di nuovo le scuole.