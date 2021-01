Ci sono altri otto positivi oggi ad Agrigento. E non sono certo pochi. Il dato degli attuali positivi è di 134, 11 in meno rispetto a ieri. Ma si sono registrati 19 guariti ed è per questo che il dato complessivo è sceso. Sei sono ricoverati al San Giovanni di Dio, ma in degenza ordinaria covid mentre 128 sono in trattamento domiciliare.