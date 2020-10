Agrigento, il sindaco ha assegnato le deleghe: tiene per sé Polizia Municipale e sicurezza Covid – VIDEO

“Sarò sempre accanto a voi, ma sul lavoro non transigo. Pretendo impegno e serietà. Tutti dobbiamo lavorare in sinergia perché siamo un’unica squadra”, l’ha detto il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè nell’assegnare le deleghe agli assessori della sua giunta. Guarda il video per sentire l’assegnazione delle deleghe dal vivo.

Il sindaco Miccichè ha tenuto per sè le deleghe alla polizia municipale e politiche per la sicurezza.

Ecco la distribuzione delle deleghe ai nove assessori della giunta comunale di Agrigento:

Aurelio Trupia: vicesindaco, si occuperà di programmazione economica, bilancio, finanze , patrimonio, materie relative al personale, all’ordinamento e all’organizzazione uffici, nettezza urbana e politiche per l’ambiente e della qualità dell’aria, avvoatura comunale e affari legali.

Francesco Picarella: si occuperà di sviluppo economico , promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, turismo.

Costantino Ciulla: All’assessore Costantino Ciulla, di Forza Italia, sono state assegnate le deleghe alle infrastutture, gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti, sicurezza stradale, edilizia scolastica e rapporti con l’ente parco archeologico

Gerlando Principato: Gerlando Principato si occuperà di programmazione fondi strutturali 2021-2026 , politiche energetiche , protezione civile, piano del traffico e dei parcheggi , edilizia pubblica e privata , pubblica istruzione, manutenzione urbana.

Gianni Tuttolomondo: All’assessore di Diventerà Bellissima, Gianni Tuttolomondo, le deleghe a politiche di governo del territorio, pianificazione urbanistica e gestione del territorio, smart city, abbattimento barriere architettoniche , centro storico , rigenerazione urbana e agenda urbana.

Marco Vullo: All’assessore Marco Vullo attribuite le deleghe alle politiche sociali , assiciazionismo, volontariato e terzo settore , politiche attive per il lavoro, politiche di innovazione e ricerca , Agrigento digitale, quartieri e rapporti con il consiglio comunale.

Roberta Lala: si occuperà di pari opportunità, tutela a animali , URP, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, contrasto alle discriminazioni , materie relative ai servizi demografici e statistici (anagrafe , stato civile, elettorale e leva ), tomonomastica.

Giovanni Vaccaro: Il medico Giovanni Vaccaro si occuperà di igiene e sanità pubblica, coordinamento delle relazioni con l’azienda sanitaria provinciale e dele atività di indirizzo in capo al comune verso tale azienda, verde pubblico, decoro urbano, impianti cimiteriali.

Costantino Costanza Scinta: infrastrutture, trasporti, edilizia scolastica e rapporti con l’Ente Parco e Archeologico.

E’ probabile che alla luce del risultato elettorale Gianni Tuttolomondo si dimetta da consigliera comunale per lasciare posto alla prima dei non eletti Roberta Zicari.

Gianni Tuttolomondo, candidato anche alla carica di consigliere in quota Diventeràbellissima infatti, ha ottenuto 257 preferenze superando di appena cinque voti Roberta Zicari (ferma a 252), inizialmente seconda eletta (con oltre 270 voti) dietro Claudia Alongi.