Agrigento, il saluto di commiato del Consiglio Comunale per il dirigente Cosimo Antonica

Tra pochi giorni si aprirà per il Dott. Cosimo Antonica, una nuova esperienza lavorativa frutto delle Sue capacità, del Suo sapersi cimentare e reinventare, della Sua caparbietà, della Sua altissima preparazione.

È una scelta di vita che certamente, come tutte quelle importanti, sarà costata impegno e profonde riflessioni e che aprirà all’ormai ex dirigente comunale scenari nuovi e fortemente stimolanti.

Non possiamo, però, come Consiglio Comunale di Agrigento, non rappresentarLe il più profondo rammarico nel sapere che da domani un’eccellenza, quale Lei è, non presterà più sevizio per il nostro Comune.

Non ha mai perso il rigore, la serietà, l’onestà, il forte senso delle Istituzioni, retaggi ammirevoli della Sua prima esperienza lavorativa come uomo dell’Arma dei Carabinieri, cui poi aveva saputo aggiungere il pragmatismo e la piena conoscenza delle dinamiche amministrative che sono pane quotidiano per la dirigenza negli Enti Locali. L’Intero Consiglio Comunale La ringrazia sentitamente e profondamente per la serietà, la disponibilità e la pazienza con cui ha assistito e coadiuto i lavori consiliari oltreché il singolo Consigliere ogni qual volta sia stato destinatario di quesiti o richieste di collaborazione istituzionale.

Le auguriamo, dal profondo del cuore, il meglio e la giusta valorizzazione che quelli bravi, come Lei è , meritano davvero. Ancora grazie e.. ad majora sempre.

Il Consiglio Comunale di Agrigento