Agrigento, il Mandorlo spicca il volo con i dirigibili donati da un imprenditore

La Service-Jet ha omaggiato due dirigibili per promuovere l’immagine turistica di Agrigento. Si tratta di due grossi palloni che verranno collocati ad Agrigento a partire dal 4 marzo prossimo. Uno verrà ancorato nell’area della Villa Bonfiglio, l’altro nei pressi del Municipio. In uno il banner della 74° edizione del Mandorlo in fiore, nell’altro il logo di Agrigento 2020. Nei due gonfiabili che saranno elevati a circa 20 metri di altezza, presenti anche i loghi del Municipio di Agrigento, dell’Ente Parco Archeologico e della Regione Siciliana.

Noleggio Elicotteri e Servizi in Elicottero.

L’idea è stata dell’imprenditore agrigentino Lillo Lentini che si occupa di noleggio di elicotteri e servizi in elicottero per i turisti.

“Forniamo – ha spiegato Lentini – un supporto completo ai nostri clienti. Siamo in grado di offrire un efficiente servizio di trasferimento da e per tutti gli aeroporti, stazioni ferroviarie e qualsiasi destinazione richiesta in tutta Italia. Service-Jet è un sistema di collegamento di aziende di autonoleggio con autista di comprovata professionalità e qualità del servizio. L’idea di poter contribuire alla promozione turistica di Agrigento, territorio nel quale crediamo moltissimo ci ha subito affascinato, per questo, abbiamo voluto omaggiare questi due dirigibili con i banner scelti dal Comune e dall’Ente Parco“.

Trasferimenti per eventi vip alla Valle dei Templi

La Jet.service tra l’altro, si occuperà di fornire il supporto trasferimenti per eventi vip che si tengono in Sicilia e nella Valle dei Templi di Agrigento.

I dirigibili, come si vede dalle foto, sono già pronti ed aspettano solo di spiccare il volo.