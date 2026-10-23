Lunedì 26 ottobre, alle 9.30, la manifestazione “V.O.C.I. – Visioni, Orizzonti, Comunità, Identità”. Un evento per celebrare i talenti degli studenti e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Sarà una mattinata dedicata alla creatività, ai talenti e al senso di appartenenza quella in programma lunedì 26 ottobre, alle ore 9.30, nella Sala Concordia del Palacongressi di Agrigento, dove il Liceo Raffaello Politi presenterà la manifestazione “V.O.C.I. – Visioni, Orizzonti, Comunità, Identità”. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’istituto guidato dalla dirigente scolastica Milena Siracusa, segnerà la conclusione delle attività di accoglienza del nuovo anno scolastico, trasformandosi in un’occasione di incontro e condivisione per l’intera comunità scolastica.

Protagonisti saranno gli studenti, chiamati a raccontare le diverse anime del Liceo attraverso la musica, la danza, il teatro e altre forme artistiche ed espressive. Un palcoscenico sul quale i ragazzi potranno mettere in mostra capacità, passioni e creatività, dando significato al titolo scelto per l’evento. La manifestazione punta a valorizzare l’identità della scuola, rafforzare il senso di appartenenza e consolidare il legame con il territorio, favorendo il dialogo tra studenti, docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni. Un appuntamento che vuole raccontare una scuola capace di andare oltre le aule e le lezioni, offrendo ai giovani occasioni per esprimersi, confrontarsi e sentirsi parte attiva di una comunità. All’evento sono invitati anche gli organi di informazione, con l’indicazione di adottare, durante eventuali riprese video, le necessarie cautele a tutela della privacy degli studenti.

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