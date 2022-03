Agrigento, il libero consorzio cerca immobili per le scuole

Il libero consorzio comunale ha pubblicato un avviso per avviare un’indagine di mercato finalizzata a trovare nuovi immobili , in locazione o in vendita, possibilmente nella città di Agrigento, che possano essere destinati ad uso scolastico. L’ex provincia, con in testa il commissario straordinario, Raffaele Sanzo (nella foto), spiega che “intende ridisegnare l’assetto degli istituti scolastici di propria competenza, anche attraverso l’individuazione di nuovi immobili.” L’avviso è pubblicato sul sito www.provincia.agrigento.it e all’albo pretorio dell’ente. Chi è interessato ha tempo 30 giorni per inviare la proposta a protocollo@pec.provincia.agrigento.it. Non è escluso, anzi pare molto probabile, che la “ricerca” di nuove strutture interessi, in primis, l’Ipia Fermi da 7 anni ubicato nella zona industriale di Aragona. La vicinanza della scuola alle imprese della zona ha, nel tempo, causato disagi a studenti ma anche alle stesse ditte che operano in quei luoghi. Proprio lo scorso mese di dicembre , in sindacati avevano denunciato che “alcune imprese si trovano costrette a posticipare importanti investimenti per la impropria localizzazione, fatta in un clima di emergenza, dell’istituto scolastico”. Ne seguì anche un sit-it da parte delle imprese. Il libero consorzio comunale di Agrigento, da qualche tempo, si è attivato per cercare una soluzione alla vicenda avviando anche una interlocuzione con l’assessore regionale Lagalla per trovare i fondi necessari attraverso il Ministero dell’Istruzione. La Regione ha completato la progettazione esecutiva per il recupero della struttura di via Mattarella, sede naturale del Fermi.