Agrigento: il consigliere Gibilaro, chiede copia del contratto appalto rifiuti

Gibilaro: “è lecito prendere visione e copia del contratto del nuovo appalto di igiene ambientale firmato dal Comune di Agrigento e il raggruppamento temporaneo di imprese presso la società di raccolta rifiuti di Agrigento?”





Con una nota indirizzata al segretario generale del comune di Agrigento e al sindaco Firetto, il consigliere comunale Gerlando Gibilaro chiede una copia del nuovo appalto per il servizio di igiene ambientale. “ Nell’esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo- scrive Gibilaro –chiedo una copia del nuovo contratto di appalto per i servizio di igiene ambientale, firmato dal Comune e il raggruppamento temporaneo di imprese in virtù del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi”.

13 novembre 2018