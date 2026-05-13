Il Comune di Agrigento ha avviato le procedure legali per ottenere lo sfratto per morosità dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo, istituzione che ha sede in via Bac Bac. La decisione è stata formalizzata dagli uffici del Settore Affari Generali e Legali dopo il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti all’ente municipale. Secondo quanto riportato negli atti, risultano insolute l’intera annualità del 2025 e una parte residua relativa al 2023.

L’amministrazione comunale ha deciso di procedere davanti al Tribunale di Agrigento dopo avere tentato, senza esito, il recupero delle somme arretrate. Nel provvedimento viene ricostruito l’iter seguito dagli uffici comunali che, nei mesi scorsi, hanno notificato diverse diffide formali alla controparte nel tentativo di trovare una soluzione bonaria alla vicenda. Anche il tentativo di mediazione obbligatoria, celebrato lo scorso 14 aprile, si è concluso con un nulla di fatto. Alla seduta, infatti, la controparte non si sarebbe presentata e la procedura si è chiusa con esito negativo.

A questo punto il Municipio ha dato mandato ai propri legali di avviare l’azione giudiziaria per ottenere il rilascio dell’immobile e il recupero dei canoni non corrisposti. La vicenda aggiunge un nuovo capitolo alle difficoltà che da mesi coinvolgono l’Accademia Michelangelo, già al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento relativa al rilascio di titoli accademici ritenuti privi di valore legale.

L’indagine, coordinata dalla magistratura agrigentina, riguarda alcuni attestati rilasciati a studenti che, successivamente, sono stati considerati non validi in seguito al ritiro del riconoscimento ministeriale. Ai tre vertici dell’Accademia viene contestata, a vario titolo, un’associazione per delinquere finalizzata al rilascio di diplomi accademici di secondo livello mai autorizzati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Secondo la ricostruzione accusatoria, tra il 2017 e il 2022 sarebbero stati rilasciati diplomi in pittura, scultura, decorazione e scenografia attestando il conseguimento di titoli sprovvisti del necessario riconoscimento legale.

Il procedimento penale segue il proprio iter giudiziario, mentre sul fronte amministrativo il Comune prova adesso a rientrare delle somme dovute e a ottenere la disponibilità dell’immobile comunale occupato dall’istituzione scolastica. La scelta di procedere con lo sfratto segna un’ulteriore frattura nei rapporti tra Palazzo dei Giganti e l’Accademia di Belle Arti Michelangelo.

Negli ambienti comunali la vicenda viene considerata ormai difficilmente recuperabile sul piano conciliativo. Dopo mesi di interlocuzioni e solleciti, gli uffici hanno ritenuto non più sostenibile il permanere della morosità maturata nei confronti dell’ente. Il provvedimento di avvio delle azioni legali punta inoltre a tutelare il patrimonio immobiliare del Comune e a evitare un ulteriore aggravio economico per le casse municipali.

Sarà ora il giudice a valutare la richiesta di sfratto e le eventuali pretese creditorie avanzate dall’amministrazione. Restano aperti anche i profili legati al recupero coattivo delle somme.

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