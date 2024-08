Questa mattina, il giornalista Domenico Vecchio ha omaggiato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento con una foto premiata durante il concorso fotografico della Festa del Mandorlo in Fiore. L’immagine, scattata dal fotografo Giuseppe Baldo, è stata insignita del riconoscimento di “Migliore Foto Destinazione Agrigento” durante la serata di premiazione tenutasi lo scorso 4 agosto, un evento che ha riscosso grande apprezzamento nella comunità agrigentina.

La fotografia ritrae due carabinieri in un momento centrale della kermesse, catturando la solennità e il simbolismo dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, uno dei momenti più suggestivi della festa. Lo scatto è stato consegnato ufficialmente al colonnello Nicola De Tullio, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, per essere esposto in uno degli spazi comuni del comando. All’evento ha partecipato anche il capitano Annamaria Putortì, comandante della Compagnia di Agrigento, e il luogotenente C.S. Cesare Imbrici, comandante della stazione dei carabinieri di Agrigento.

Durante la cerimonia, Giada Attanasio ha letto la motivazione che ha portato alla scelta della foto di Baldo: “La fotografia di Giuseppe Baldo immortala la bellezza e la magia dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, uno dei momenti più suggestivi della Festa del Mandorlo in Fiore. Due danzatrici e due carabinieri condividono la fiaccola dell’Amicizia e della Concordia tra i popoli, mentre i loro sguardi sono illuminati dalla simbolica fiamma. Sullo sfondo, il Tempio della Concordia sembra quasi accompagnare e sostenere i protagonisti dello scatto. Un momento di grande bellezza e intensità, quasi iconico, che sottolinea lo spirito della Festa.”

La cerimonia di consegna della fotografia ha rappresentato un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità locale e le forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione e dell’impegno comune per la promozione culturale e turistica di Agrigento. La scelta di esporre la foto all’interno del Comando Provinciale riflette il riconoscimento dell’importanza delle tradizioni e della cultura agrigentina, celebrate attraverso eventi come la Festa del Mandorlo in Fiore, che ogni anno attira numerosi visitatori e partecipanti da tutto il mondo.