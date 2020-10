Agrigento – Giro d’Italia: ecco come cambia la circolazione

Agrigento – Giro d’Italia. Domani 4 ottobre 2020 si svolgerà la 103° Giro D’Italia – 2^ tappa con arrivo nella città di Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, proveniente di Alcamo.

Per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione è stata emanata una ordinanza per la regolamentazione della viabilità.

Ecco tutti i divieti che già da oggi 3 ottobre 2020 sono in vigore:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE:

– In tutta la Piazza Vittorio Emanuele, comprese le aree destinate al parcheggio dei Carabinieri e della Questura, dalle ore 6.00 di oggi 3 ottobre fino alle ore 23.00 di domani 4 ottobre 2020;

– Via Europa ambo i lati dalle ore 19.00 del di oggi 3 ottobre alle ore 5.00 del 4 ottobre2020;

– Piazzale Ugo La Malfa area comunale adiacente il boschetto lato sud/est come da circoscrizione dalle ore 14.00 di oggi 3 ottobre alle ore 20.00 del 4 ottobre 2020;

– Piazza Fratelli Rosselli dalle ore 19.00 da oggi 3 ottobre alle ore 5.00 di domani 4 ottobre 2020;

– Via Francesco Crispi tutta in ambo i lati dalle ore 8.00 fino a cessato bisogno del 4 ottobre 2020;

– Via Imera da piazza Vittorio Emanuele sono al rifornimento “Esso ” dalle ore 7.00 fino a cessato bisogno di domani 4 ottobre 2020 ;

– Viale della Vittoria nel tratto dall’intersezione dalla Salita Coniglio fino all’incrocio con Piazza Marconi viene istituito il doppio senso di circolazione per consentire l’espressione del voto alle persone capacità di deambulazione ridotta nel plesso della scuola ” Lauricella ed è imposto il divieto sosta in ambo i lati con rimozione forzata da incrocio via del Piave a Piazza Marconi dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 4 ottobre 2020;

– Nella Salita Coniglio viene imposto il divieto di sosta in ambo i lati ;

– Nella Via Luca Crescente viene imposto il divieto assoluto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata dalle ore 19.00 da oggi 3 ottobre alle 5.00 di domani 4 ottobre 2020;

– Via Delle Torri viene imposto il divieto di sosta in ambo i lati dalle ore 19.00 di oggi 3 ottobre alle 5.00 di domani 4 ottobre 2020;

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

– In tutta la Piazza Vittorio Emanuele, comprese le aree destinate al parcheggio dei Carabinieri e della Questura dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00 di domani 4 ottobre 2020;

– Via Europa dalle ore 5.00 alle ore 20.00 di domani 4 ottobre 2020;

– Piazza Fratelli Rosselli dalle ore 5.00 alle ore 23.00 di domani 4 ottobre 2020;

– Via Francesco Crispi tutta dalle ore 8.00 fino a cessato bisogno di domani 4 ottobre 2020;

– Via Imera da piazza Vittorio Emanuele fino rifornimento “Esso ” dalle ore 7.00 fino a cessato bisogno di domani 4 ottobre 2020;

– Via Luca Crescente viene imposto il divieto di circolazione nel tempo strettamente necessario per il passaggio dei ciclisti;

– Via delle Torri è imposto il divieto di circolazione dalle ore 5.00 alle ore 20.00

di domani 4 ottobre 2020;

PERCORSI ALTERNATIVI A SEGUITO DELLE CHIUSURE AL TRANSITO:

– Quanti provenienti da via Gramsci e diretti a nord-est della città possono transitare attraverso il Viale Vittoria con direzione via Giovanni XXIII° – Via Cicerone e bretella Nord-Est in uscita;

– Quanti provenienti da Via Cicerone possono transitare anche per via San Vito e De Gasperi e via Ragazzi del 99 ;

– La via Imera sarà chiusa al traffico veicolare con direzione P. V. Emanuele, all’altezza del ponte Garibaldi con eccezione solamente per i residenti, i mezzi di soccorso – taxi e mezzi di pubblica utilità;

– Quanti provenienti da via Empedocle possono transitare a senso unico con direzione di marcia Per Piazzale Aldo Moro (avanti Liceo Classico Empedocle) per raggiungere via Atenea e Via Gioeni ;

– Via Delle Torri sarà chiusa al transito con direzione piazza Marconi

– Quanti debbono recarsi nella parte sud della città possono transitare dal tunnel Piedigrotta e potranno raggiungere la zona sud della città.

