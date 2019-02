Agrigento, Giacalone: “Accerteremo perchè il Comune non ha partecipato al bando Energia”

Traendo spunto dalla mancata partecipazione del Comune di Agrigento al Bando Regionale per ridurre i consumi energetici e migliorare l’illuminazione, in qualità di Presidente convocherò in settimana la commissione lavori pubblici per analizzare il problema e far luce sulle cause del perchè il Comune di Agrigento non è stato in condizioni di partecipare E’ doveroso fare chiarezza e, vista anche la nota stampa del collega Gibilaro, daremo ampio risalto alle risultanze dei lavori di commissione. Ad affermarlo è William Giacalone, presidente Commissione Lavori Pubblici e consigliere comunale in quota Forza Italia al comune di Agrigento.

Giacalone interviene in merito alla notizia pubblicata dal nostro quotidiano dal titolo: Energia, boom di domande al bando per migliorare l’illuminazione nei Comuni, Agrigento è assente.