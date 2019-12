Agrigento, Franco Miccichè incontra “cervelli” fuori sede

Uno spazio comune anche se virtuale nel quale tutti i ” cervelli agrigentini” fuori sede per studio o per lavoro possono incontrarsi, confrontarsi e scambiarsi le idee.

E’ quello che vuole realizzare il candidato sindaco Franco Miccichè che nella sua campagna elettorale vuole partire proprio dai giovani cervelli agrigentini in “fuga forzata” . Per questo ha organizzato un primo incontro sabato prossimo 28 dicembre dalle ore 18.30 presso il comitato elettorale in Viale della Vittoria al civico 315.

Con questi ragazzi, momentaneamente rientrati ad Agrigento per le vacanze di Natale, Franco Miccichè vuole coordinarsi per costruire insieme un gruppo aperto sul Web che possa mantenere un contatto costante preordinato allo sviluppo della società Agrigentina. Come se ci si incontrasse al bar a San Leone o al viale della Vittoria.

Franco Miccichè chiederà a questi ragazzi di raccontare le loro esperienze professionali per creare uno spazio comune on line finalizzato alla circolazione delle idee e dove proporre iniziative per migliorare così gli standard qualitativi di questa città e rendere Agrigento più vivibile.