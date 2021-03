Agrigento forza 10, Catalani: ora pensiamo alla seconda fase (VIDEO)

Forza 10 dal PalaMoncada. Sconfigge Bernareggio e accede alle Final Eight di Michele Bellavia. La Fortitudo Agrigento vince e convince contro Bernareggio. I biancazzurri impostano gioco e ritmo alla fine di una partita più che mai intensa. Il big match della B è terminato con il punteggio di: 92 a 74. In partita coach Catalani deve rinunciare a Saccaggi per un guaio fisico. Agrigento si affida a Cuffaro. (Leggi anche)

