La Questura di Agrigento e la cooperativa “Nuova Generazione” uniscono le forze per contrastare la violenza di genere e lo stalking.

Agrigento, 21 maggio 2024. Questa mattina, presso la sala San Michele della Questura di Agrigento è stato siglato il protocollo di intesa, denominato “Protocollo Elios” tra la Questura, nella persona del Questore Tommaso Palumbo e la cooperativa sociale “Nuova Generazione” rappresentata dalla presidente dott.ssa Laura Maria Rotolo e dalla coordinatrice del Centro Uomini Autori di violenza, d.ssa Anna Amoroso.

Le azioni previste dal protocollo nascono dall’istituto dell’ammonimento del Questore, previsto dalla Legge rispetto alla violenza domestica e allo stalking. L’ammonimento è uno strumento importante, che rappresenta un primo “avvertimento” rivolto ai soggetti maltrattanti e che evidenzia il disvalore sociale e, successivamente, penale della loro condotta. L’ammonimento del Questore punta, infatti, a bloccare le recidive degli episodi di violenza di genere, prima che questi diventino un crimine prevalentemente rilevante, intervenendo direttamente sul maltrattante, attraverso il suo inserimento in percorsi di recupero, rieducazione e, quindi, di riabilitazione. È, pertanto, uno strumento di vera prevenzione. I percorsi messi in atto da centri specializzati mirano ad un cambiamento profondo dei soggetti maltrattanti, allo scopo finale di ottenere un calo significativo delle recidive e, allo stesso tempo, una possibilità di recupero del maltrattante.

Obiettivo principale delle Istituzioni coinvolte è, quindi, quello di anticipare la soglia di prevenzione e protezione dal citato fenomeno, intercettando i comportamenti che integrano i cosiddetti reati “sentinella”, per impedire che i medesimi vengano portati a più gravi conseguenze. Con il protocollo Elios, quindi, oltre all’azione inibitoria rispetto alla reiterazione di determinati comportamenti, per i quali viene adottato l’Ammonimento del Questore, si aggiunge un ulteriore strumento, che prevede, per l’autore delle condotte censurate, di intraprendere, facoltativamente, un percorso di “rieducazione”, con il sostegno di un’equipe specializzata che lo potrà aiutare a prendere consapevolezza del disvalore sociale e della lesività degli atteggiamenti prevaricatori, riducendo così il rischio di recidiva.

In sintesi, una collaborazione sinergica per favorire la “presa in carico” della persona ammonita e la verifica degli esiti delle attività poste in essere, nella consapevolezza che gli interventi preventivi rivolti all’autore delle violenze non possono che rafforzare la tutela ed il sostegno delle vittime di violenza.

Elios nella mitologia greca (per conoscenza) Era la personificazione del sole, aveva il compito di portare la luce agli uomini ed a questo scopo percorreva il cielo da Oriente a Occidente a bordo di un cocchio trainato da quattro cavalli. Elios era considerato nemico dei malfattori, perché vedeva ogni cosa ed il suo nome era invocato nei giuramenti.