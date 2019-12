Agrigento, Firetto: via alla stabilizzazione dei precari

NOTA STAMPA del Sindaco Lillo Firetto

“Approvato il bilancio. Via alla stabilizzazione dei precari. Un traguardo raggiunto con l’allineamento di tutti gli strumenti finanziari. È il successo di un’azione amministrativa e politica responsabile. Non abbiamo dato retta ai gufi né a chi invocava già nel 2015 la dichiarazione di dissesto quale unica via d’uscita. Oggi, se avessimo dato ascolto a questi consigli, non potremmo parlare di stabilizzazione del personale precario, che attende da più di vent’anni. È frutto dell’opera di risanamento su cui l’amministrazione si è impegnata sin dal principio, ripianando i debiti di 38 esercizi finanziari. Una zavorra indegna trascinata per anni senza che mai qualcuno si assumesse la responsabilità di mettere a posto i conti. Abbiamo sofferto, ma oggi la soddisfazione è nostra. Ce l’abbiamo fatta. Andiamo avanti”.