Agrigento. Fervono i preparativi per i festeggiamenti di San Calogero

Fervono i preparativi per i festeggiamenti di San Calogero di Agrigento che ancora una volta dovranno fare i conti con le misure anticovid. Il tentativo da parte degli organizzatori sarà quello di garantire il pellegrinaggio, sia pure contingentato, nel santuario. L’idea è quella di posizionare il simulacro alla portata dei fedeli. Ovviamente non ci saranno processioni ne diurne e nemmeno in notturna. Previsto il ritorno delle bancarelle al viale della Vittoria e del mercato nel piazzale Ugo La Malfa. Nessuna fiera di settore è stata pensata. Il sindaco di Agrigento ha già incontrato i rappresentanti del comitato organizzativo. Bisogna garantire la somma di almeno 12mila euro per l’istallazione delle luminarie e i fuochi pirotecnici. Tutto però dovrà essere vagliato e concordato attentamente con gli organi competenti. Di tutto questo e di come organizzare i festeggiamenti il sindaco dovrà parlare al tavolo della sicurezza pubblica in Prefettura.