Agrigento, ferito in incidente ma era agli arresti domiciliari: guai per un 48enne

Incidente nella notte fra giovedì e ieri, in viale La Loggia, il cosiddetto viale alberato della Valle dei Templi. Un uomo di 48 anni, di Agrigento, ha perso il controllo della vettura su cui era a bordo finendo la sua corsa contro il guard-rail.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sembra che a causa dell’incidente vi sia stato un malore che ha colto il guidatore che avrebbe lui stesso chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno subito scoperto come l’uomo rimasto coinvolto nel sinistro si trovasse in regime di arresti domiciliari. Ora non si escludono conseguenze per il 48nne la cui posizione è al vaglio degli investigatori.