Continua il Natale tricolore in città. Dopo la via Atenea anche l’ex Carcere San Vito si colora con la bandiera nazionale. Un mondo, in questo particolare momento di pandemia, per tenere alta l’attenzione su valori universali come l’Unità nazionale, la Costituzione e la Bandiera. L’ex Carcere di San Vito, simbolo di sofferenza, è diventato così un altro testimone del Natale al tempo della pandemia. Leggi anche: Natale “tricolore” nel salotto cittadino -FOTO