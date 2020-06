Agrigento, esami arbitri online

Un evento unico per la nostra Sezione , che in questo momento riveste anche un segno di speranza e buon augurio: 16 nuovi arbitri sono stati promossi durante la sessione d’esame di Domenica 7 Giugno , la prima svoltasi in modalità telematica. E questa sperimentazione, tra le prime in assoluto in Italia rappresenta certamente una grande speranza di ripartenza per tutte le componenti calcistiche del nostro territorio , della serie noi ci siamo , siamo pronti a fischiare il calcio d’inizio.

Con l’autorizzazione del Presidente Nazionale Marcello Nicchi e la supervisione organizzativa del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia , l’esame è arrivato dopo due mesi di corso telematico tenuto da diversi relatori, tra i quali Antonino Costanza – il Presidente Calogero Drago , Pietro Costanza .

La Commissione esaminatrice è stata presieduta dal Componente CRA Sicilia Alessandro D’Annibale della Sezione di Marsala che ha portato i saluti di tutta la Commissione Regionale e del Presidente Michele Cavaretta.

Telematiche le modalità’ di esami , dal quiz interattivo agli orali svolti tramite la visionatura e il commento di filmati certificati dal Settore tecnico Nazionale , alla compilazione dei verbali, alle firme sulla modulistica, tutto è stato svolto in maniera computerizzata, frutto di un’ AIA che si evolve .

Questi i nomi dei venti nuovi associati:

CASTRONOVO PIETRO CATANIA MAURO VINCENZO D’ANTONA LUIGI GARUFO SIMONA GRACEFFA DARIO INGRAO GABRIEL LA BARBERA CARMELO MANGIAPANE TOMMASO MICCICHE CALOGERO MONTALBANO JESSICA RESTIVO ANGELO SALEMI DAVIDE SCHEMBRI MATTIA SIRACUSA ANGELO STRINATI LUIGI TUTTOLOMONDO STEFANO Gero Drago Presidente della Sezione che ha fortemente voluto questa sperimentazione ha commentato : “sono felicissimo per molti motivi , vedo crescere la nostra Sezione di giovani , donne , uomini pieni di passione , voglia di crescere e mettersi al servizio del calcio , poter inserire questi nuovi colleghi che ci portano a superare i 170 associati e’ un segnale forte per tutti noi , significa che abbiamo voglia di continuare a vivere , divertirci , inseguire un sogno che dopo il brutto periodo passato offre una speranza di ripartenza , inoltre sono orgoglioso nel vedere che sempre più’ persone ci cercano , vogliono entrare nella nostra famiglia , diventare arbitri di calcio e questo e’ sintomo che siamo un ambiente sano , fatto di una classe dirigente credibile a cui i genitori affidano serenamente i loro figli per una crescita proiettata nei prossimi anni della loro vita .”

La soddisfazione però è anche del CRA Sicilia , il Componente Alessandro D’annibale molto soddisfatto per la prova degli esaminanti a nome della Commissione Regionale si e’ complimentato e sottolineato come i nuovi colleghi sono fortunati a trovarsi in una sezione in cui l’etica , l’educazione , la tecnica , la formazione umana sono elementi fondamentali ricordando che non si può’ essere arbitri se prima non si e’ uomini .

In copertina: foto “di gruppo” per i 17 nuovi arbitri e la Commissione esaminatrice