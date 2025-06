Dopo lo scoppio della condotta idrica a ridosso della scalinata della Posta Centrale, il sindaco di Agrigento Franco Micciché si è recato personalmente sul luogo dell’incidente per monitorare la situazione. La rottura è stata immediatamente riparata, consentendo il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile.

Micciché ha commentato l’accaduto con parole che sottolineano la complessità del problema: “La situazione era vetusta, il tubo aveva un foro impressionante. Naturalmente, per opportunità tecniche e di viabilità, si è deciso di coprire e ripristinare la circolazione immediatamente. Poi, quando sarà il momento di interessare questa via per la nuova rete, si vedrà”.

Un intervento rapido, dunque, ma che non risolve il problema strutturale di una rete idrica ormai logorata dal tempo e dalle mancate manutenzioni. La questione resta aperta: dopo l’emergenza, bisognerà pensare a soluzioni durature per evitare nuovi disagi in futuro.

