Agrigento, effettuati i tamponi al personale di polizia Penitenziaria

Sono stati effettuati i tamponi al personale di polizia Penitenziaria, amministrativo e sanitario, in servizio presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, nell’ambito di un’attività preventiva per la tutela della salute degli operatori e della popolazione detenuta, per verificare la situazione in merito all’emergenza sanitari del Coronavirus. A renderlo noto è stato Giuseppe Di Rosa di “ManiLibere”, che ha pubblicato un post correlato da una serie di foto sui social network.

Nei giorni scorsi due agenti della Penitenziaria, entrambi di Raffadali, sono risultati positivi al Covid19. I due prestano servizio negli uffici amministrativi del carcere e non hanno contatti con i detenuti. Nei giorni a seguire vennero effettuati i test su un numeroso numero di agenti e vario personale della struttura penitenziaria, il cui esito è stato confortante. Nessun altra persona è risultato positiva. Adesso la nuova “ondata” di tamponi. L’esito si conoscerà nei prossimi giorni.