Agrigento ed il suo centro storico si presentano agli operatori turistici.

Un educational tour e un workshop per gli operatori turistici con l’obiettivo di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati. Il “Walking Tour Educational” in programma il 28 e 29 maggio, vuole essere una vetrina aperta per la scoperta e la valorizzazione del centro storico di Agrigento e di come si presti a itinerari non solo culturali. L’assessore comunale, Francesco Picarella, afferma: “L’esperienza che vogliamo condividere con i Tour Operator specializzati nel turismo straniero, ha l’ambizione di contribuire ad elevare il centro storico come destinazione di eccellenza per un turismo qualificato di livello internazionale, attraverso itinerari tra i vicoli ed i cortili, con degustazioni e incontri coinvolgenti alla scoperta dei tesori della città.

L’obiettivo del nostro progetto è quello di venire incontro agli operatori turistici locali con una iniziativa mirata” spiega l’assessore al Turismo. “Vogliamo consentire ai tour operator di conoscere direttamente il nostro territorio, per cercare di dare una spinta ulteriore ad un settore strategico dell’economia della città”.

Per gli operatori della città di Agrigento l’opportunità da non perdere sarà quella di sabato 29 maggio: un workshop consentirà loro infatti di entrare direttamente in contatto con gli ospiti, un’occasione per farsi conoscere e per creare nuove, importanti relazioni commerciali. Per questo motivo gli operatori sono invitati ad iscriversi al workshop compilando il form https://forms.gle/WQWLhBVVTPoaAFt17 entro giorno 25 maggio alle ore 14:00.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Agrigento in collaborazione con Fiavet, Consorzio Turistico Valle dei Templi e Arcidiocesi. Possono partecipare al workshop i titolari di strutture come alberghi, residence, bed and breakfast e camping, oltre tutti coloro che offrono servizi importanti per l’offerta turistica, come ristoratori, agenzie viaggi, società di servizi.