Agrigento, ecco le “Casette Dell’Acqua”: Aggiudicata La Gara

Ecco le casette dell’acqua in grado di erogare acqua naturale microfiltrata, rigenerata ed anche frizzante, ad un costo particolarmente contenuto. Abbiamo aggiudicato la Gara ad un operatore che ne installerà 9 in varie zone di Agrigento, sia nel centro città che delle periferie. Abbiamo raggiunto un risultato importante per le famiglie, sia dal punto di vista del risparmio economico che dal punto di vista ambientale in quanto le casette ridurranno fortemente la produzione di bottigliette ed altri rifiuti di plastica.