Ufficializzato il programma dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Le date delle processioni il 7 e il 14 luglio. Un programma ricco realizzato con la supervisione di Don Gerlando Montana Lampo, rettore del Santuario di San Calogero. La festa al Santo più amato dagli agrigentini prenderà il via venerdì 5 luglio, con la 18esima edizione del “U Venniri a Villa” dell’Associazione Portatori di San Calogero. Previste la degustazione e distribuzione dei prodotti tipici locali caseari e dei cannoli siciliani, mentre alla 21 inizierà uno spettacolo musicale con la presenza dei Tammura di Girgenti, l’orchestra dei maestri siciliani, Tom Sinatra, il gruppo folk Città di Agrigento e la Band At.

“U Venniri a Villa”, avrà un seguito venerdì 12 con la passeggiata dei Bambini di San Calogero da piazza Municipio al Santuario e l’esposizione di Vespe storiche e delle motoapi bardate. Tutti confermati i vari momenti della festa. Quello più suggestivo le uscite del Santo dal Santuario. La prima domenica, 7 luglio, con l’uscita a mezzogiorno, la processione si snoderà per il centro storico, con arrivo a porta dell’Addolorata. Prima alle 10:30 in Santuario la Santa Messa presieduta da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento.

Lunedì 8 alle 20:30 sarà inaugurata la mostra fotografica sulla processione di San Calogero a cura della Confraternità, mentre mercoledì 10 si terrà la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa. Dalle 20:30 di giovedì la manifestazione “San Calogero abbraccia la Valle” a cura dell’Associazione “I Tammura di Girgenti” al nuovo teatro Giunone.

La domenica conclusiva, 14 luglio, di primo mattino la tradizionale Sagra del grano, con la processione offertoriale alla quale prendono parte i portatori e i fedeli con gli ex voto, i prodotti della terra e di artigianato, seguiti dal corteo con i Tammurinara, la banda musicale, i carretti siciliani e altri animali. L’uscita dal Santuario è prevista per le 13 e il simulacro percorrerà tutta la via Atenea. Le due processioni serali del 7 e 14 luglio, novità di quest’anno, prenderanno il via alle 22, a concludere i giochi pirotecnici.