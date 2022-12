Agrigento: ecco il nuovo assetto del consiglio comunale

Non è certo che i toni si scaldino ma le prossime sedute del consiglio comunale di Agrigento si annunciano “importanti” sul versante politico. Proprio in questi giorni il presidente di aula Sollano , Giovanni Civiltà, ha chiesto ai consiglieri di chiarire di quali gruppi facciano parte. Ieri mattina si è riunita la conferenza dei capigruppo. Nel centrodestra, come noto, a tenere banco è la posizione assunta dai vertici provinciali di Forza Italia che hanno eletto il nuovo capogruppo al consiglio comunale di Agrigento, Carmelo Cantone al posto di Simone Gramaglia che diventa indipendente. Una scelta anticipata da una nota del commissario provinciale azzurro, Margherita La Rocca Ruvolo, che aveva precisato “ di mantenersi all’opposizione e che qualsiasi iniziativa di ingresso nella giunta Miccichè deve ritenersi frutto di una scelta a titolo personale, animata da valutazioni politiche del tutto personali, non condivisa affatto dal gruppo consiliare e dal partito”. Parole e conseguenti fatti che fanno intendere che sia proprio l’ex capogruppo uno dei papabili prossimi assessori della giunta comunale. Detto ciò, ad oggi il consiglio comunale di Agrigento è composto da tre indipendenti Simone Gramaglia, Pasquale Spataro e Nino Amato; Il gruppo Cambiamo rotta conferma Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino. Uniti per la città Marco Vullo, Angelo Vaccarello e Carmelo Settembrino. Forza Italia passa da quattro consiglieri a tre: Carmelo Cantone , il presidente del consiglio Giovanni Civiltà e Mario Fontana che lo scorso mese di novembre ha lasciato la Lega. Fratelli d’Italia ha un solo consigliere, Gerlando Piparo, Fabio La Felice lo scorso maggio era passato all’ UDC. I consiglieri Claudia Alongi e Roberta Zicari , elette con diventerà bellissima, fanno parte del gruppo misto. Liberi e solidali conta su Nello Hamel e Alessia Bongiovì . Buongiorno Agrigento mantiene Margherita Bruccoleri e Calogero Firetto, la Lega Pietro Vitellaro, Facciamo squadra Davide Cacciatore e Valentina Cirino.