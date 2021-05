Agrigento, ecco dove mangiare una buona pizza all’aperto adesso

La Sicilia si conferma in zona gialla e Agrigento torna ad animarsi. Strade e piazze sono in fermento per la ripresa delle attività anche se nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. I locali riaprono un po’ alla volta e ovunque spuntano tavoli all’aperto su marciapiedi e nei posti auto lungo le strade. Niente assembramenti per strada, banditi drink e spuntini sugli scalini e davanti gli ingressi dei locali. Trattorie, ristoranti e pizzerie approfittano di terrazze, giardini, cortili, gazebo e piazze per accogliere la clientela. “Una ripartenza che si presenta in salita, per l’assenza ancora dei turisti stranieri. Le aspettative sono riposte soprattutto nei residenti e negli italiani che sceglieranno di fare le ferie nella città d’arte e nei borghi di campagna”. Per non sbagliare ecco qualche consiglio su dove mangiare bene una pizza all’aperto. Il nostro tour per i locali comincia dal Villaggio Mosè. La proposta nel segno della semplicità e della sostanza, con particolare attenzione alla scelta dei prodotti va sulla Pizzeria Pistritto di Carmelo Pistritto. Il bravissimo pizzaiolo che si è messo in mostra a Casa Sanremo e nel Boss delle Pizze proprio oggi compie gli anni. La sua pizzeria di recente è stata finalista al concorso regionale delle migliori pizzerie di Sicilia. Carmelo Pistritto ha allestito una terrazza all’aperto dove è possibile accomodarsi per gustare una prelibata pizza accompagnata da una selezione di birre artigianali. Interessante l’accoppiamento di prodotti siciliani con mozzarella di ragusana e selezione di pomodori, verdure e ortaggi a chilometro zero. Da Carmelo Pistritto a cui vanno i nostri personalissimi auguri di buon compleanno c’è un menù vastissimo e per tutti i palati. “Da quando giovanissimo mi sono approggiacio al mondo della pizza – racconta Carmelo – sono sempre stato incuriosito dallo sperimentare più cose possibili, però nello stesso tempo mi sento tradizionalista”. Pistritto vi aspetta al Villaggio Mosè tutte le sere. Il nostro tour continua…. presto proveremo per voi altri locali del territorio agrigentino.