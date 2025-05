Agrigento e Via Atenea: Il traffico che stride con il titolo di Capitale della Cultura

Nonostante l’entusiasmo che accompagna Agrigento Capitale della Cultura 2025, il traffico nel cuore della città rimane una questione irrisolta, creando non pochi disagi. In particolare, via Atenea, una delle arterie principali del centro storico, continua a essere un punto critico.

Lo scorso 1° maggio, un giovedì, la città ha vissuto un altro episodio che ha messo in luce l’inadeguatezza della regolamentazione del traffico. Nonostante l’altissimo afflusso di turisti, la via è rimasta aperta alle auto, causando notevoli disagi a residenti, turisti e commercianti. Tra rumori, smog e pericoli costanti, passeggiare è diventato quasi impossibile.

La regolamentazione della ZTL (Zona a Traffico Limitato) in via Atenea, attiva dal 1° ottobre 2024, non sembra aver risolto la situazione. La ZTL prevede il divieto di transito dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:00 all’una di notte nei giorni feriali, estendendosi fino alle 2:00 il venerdì e il sabato. La domenica e nei festivi, la ZTL è attiva solo nella fascia serale, dalle 17:00 a mezzanotte. Tuttavia, l’assenza di regolamentazioni specifiche per i giorni festivi e i ponti, come quello del 25 aprile e del 1° maggio, ha messo in evidenza i limiti di una normativa che non tiene conto dell’effettivo impatto del turismo durante i periodi di maggior afflusso.

La scena che si presenta in via Atenea in quei giorni assomiglia a un caos incontrollato: il traffico cittadino si mescola con il flusso dei turisti, e i bus di linea sfrecciano a tutta velocità tra le folle. Un quadro che stride con l’immagine di una città che vuole essere più accogliente, vivibile e sostenibile, soprattutto in un anno così importante per la sua storia.

La città, che punta a diventare un faro culturale e turistico, non può ignorare il fatto che la mobilità sostenibile è un aspetto cruciale per il suo futuro. Nonostante le difficoltà, c’è chi, come Beniamino Biondi, presidente della Pro Loco di Agrigento, sostiene che la chiusura totale al traffico sia l’unica via per evolvere: “Cambiare è difficile, ma è l’unico modo per fare di Agrigento una città che guarda al futuro, che sia veramente culturale, ecologica e commerciale”.

La domanda ora è: fino a quando via Atenea rimarrà ostaggio di un traffico caotico che non solo danneggia l’immagine di Agrigento, ma mette a rischio anche la sicurezza dei cittadini e dei turisti? Un deciso passo verso la chiusura del centro storico al traffico potrebbe essere la svolta che Agrigento aspetta per adattarsi al suo nuovo ruolo di Capitale della Cultura.

