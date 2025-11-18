“Abbiamo esaminato con attenzione la classifica e l’accogliamo con spirito costruttivo. Si tratta di uno strumento utile per individuare punti di forza e margini di miglioramento, pur sapendo che un semplice dato numerico non può rappresentare appieno la realtà di città complesse come la nostra. Agrigento sta vivendo un anno straordinario: essere Capitale Italiana della Cultura 2025 significa avere un calendario ricchissimo di eventi, spettacoli, iniziative diffuse e progetti che stanno trasformando il nostro territorio”. Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sul report di ItaliaOggi sulla qualità della vita in Italia.

“I teatri attivi, la programmazione culturale continua, il lavoro del Parco Archeologico e la vitalità delle tante realtà associative testimoniano un fermento che non è episodico, ma parte di un percorso che ormai è sotto gli occhi di tutti – aggiunge il primo cittadino di Agrigento -. Questo non cancella le criticità. Sappiamo perfettamente che esistono ambiti in cui dobbiamo correre di più: infrastrutture, servizi, opportunità per i giovani e per chi cerca lavoro. Sono sfide sulle quali l’amministrazione è impegnata e continuerà a investire con decisione. I risultati dell’indagine rappresentano quindi per noi un’indicazione, non un’etichetta”.

“Credo profondamente nella capacità di questa comunità di guardare avanti. La qualità della vita non dipende solo dalle statistiche, ma dal modo in cui una città reagisce, si impegna e afferma la propria identità. E Agrigento, oggi, sta dimostrando di avere energia, determinazione e visione. Il nostro compito – conclude Miccichè – è continuare a fare la nostra parte. Il contributo di tutti – istituzioni, cittadini, operatori economici, associazioni – è fondamentale per costruire l’Agrigento che meritiamo”.

