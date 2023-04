Agrigento è pronta a vivere i momenti dedicati alla settimana Santa.

Con la consacrazione del Crisma entrano nel vivo i riti della Settimana Santa ad Agrigento che si svolgeranno nella Cattedrale di San Gerlando. Mercoledì 5 aprile, alle 18.30, la celebrazione eucaristica con la consacrazione del Crisma presieduta dall’Arcivescovo mons. Alessandro Damiano. Il giovedì Santo, inizia il triduo pasquale: alle 19 la messa “in Coena Domini”. La veglia mariana si terrà a partire dalle 21,45 al Santuario dell’Addolorata. Il momento più atteso è sicuramente quello del venerdì Santo: si inizierà al mattino presto , dalla zona duomo, con la tradizionale processione mattutina del simulacro di Gesù appassionato. Momento suggestivo, come tradizione, sarà l’incontro, intorno alle 10, nel piazzale antistante il santuario dell’Addolorata, dei simulacri di Gesù appassionato e della Madonna. La processione proseguirà per le via Garibaldi e via Atenea, per poi risalire, percorrendo la via Porcello, fino al duomo. In Cattedrale, intorno alle 14, un altro momento particolare della settimana Santa legato alla crocifissione di Gesù. Subito dopo le funzioni religiose, Gesù sarà deposto dalla Croce e portato in processione. In piazza municipio, l’intervento conclusivo dell’arcivescovo mons. Damiano. La veglia pasquale , il sabato Santo, inizierà alle 23. La domenica di Pasqua, alle 11.30 la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo, sempre in Cattedrale.